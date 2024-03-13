أبوعاصى يتحدث لـ"أبواب القرآن" عن التفسير القرآنى وهدايات النص الكريم

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أهمية العلم بالهدايات القرآنية كشرط رابع للمفسرين، مضيفًا إلى ما ذكره الشيخ محمد عبده من قبل.

وأوضح أبوعاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القرآن قدم هداياته في ظل مجتمع جاهلي مليء بالعادات السيئة، مؤكدًا أن على المفسر أن يتبين كيف تعامل القرآن مع مختلف الفئات من كفار ومشركين وعصاة، وكيف قادهم نحو الهداية.

وأشار إلى أن هذا الشرط لم يحظ بالاهتمام الكافي في الكتب الكلاسيكية السابقة، مستثنيًا بعض الإشارات في كتاب "الموافقات" للشاطبي وما أضافه الشيخ محمد عبده، وتطرق الحوار إلى مسألة تدرج الأحكام في الإسلام، مثل تحريم الخمر والربا، وكيف يمكن تطبيق هذا التدرج في الدعوة الإسلامية اليوم، خاصة في المجتمعات التي تختلف عاداتها عن المجتمع الإسلامي الأول.