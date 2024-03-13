الأربعاء 13 مارس 2024
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أبوعاصى يشرح لـ"أبواب القرآن" التدرج فى الإسلام بين النظرية والتطبيق (فيديو)

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

استضاف الإعلامي محمد الباز، في حلقة جديدة من برنامج "أبواب القرآن"، الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، لمناقشة موضوع التدرج في تقديم الإسلام.

وأكد “أبوعاصي” أهمية التدرج في عرض هدايات القرآن لغير المسلمين، مشيرًا إلى أن القرآن نفسه قدم هذه الهدايات بطريقة تدريجية، وأوضح أن الإشكالية تكمن في تجاوز الأحكام النهائية التي وصل إليها القرآن، مؤكدًا أنه لا يقدم رأيًا قاطعًا في هذا الشأن.

وتطرق النقاش إلى مسألة ما إذا كان يمكن الوصول إلى الحكم النهائي عبر مراحل زمنية مختلفة، حيث أشار الدكتور أبوعاصي إلى أن التدرج  سنة كونية ومذكور في القرآن، وأعطى مثالًا على ذلك بقضية شائعة في الغرب، حيث تسلم المرأة ويبقى الزوج على دينه، مما يثير السؤال حول ما إذا كان يجب على المرأة البقاء مع زوجها غير المسلم لفترة من الزمن أم لا.

وأضاف الدكتور الباز أن هذه المسألة تدخلنا في إشكالية حول ما إذا كان يجب التدرج في الأحكام أم الحسم، مشيرًا إلى وجود آراء تؤيد بقاء المرأة تحت عصمة زوجها لفترة من الزمن على أمل هدايته، واختتم النقاش بالإشارة إلى أن الحلقة المقبلة ستتناول الشرط الخامس في هذا السياق.

الدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر تفسير القرآن الكريم محمد الباز برنامج أبواب القرآن أبواب القرآن

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