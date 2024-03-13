أبوعاصى يكشف لـ"أبواب القرآن" أهمية تطوير معايير تفسير القرآن الكريم (فيديو)

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أهمية تطوير معايير تفسير القرآن الكريم لتتناسب مع متطلبات العصر.

وأشار إلى أن كبار علماء الإسلام كالطبري والقرطبي وابن كثير قد وضعوا أسسًا راسخة لهذا العلم، ولكن مع تقدم الزمان، ظهرت الحاجة لتحديث هذه المعايير.

وذكر “أبوعاصي” خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "الحياة "، أن الكتب الكلاسيكية مثل "الإتقان" للسيوطي و"البرهان" للزركشي قد حددت أكثر من اثني عشر شرطًا للمفسر، تشمل الإلمام بعلوم اللغة والبيان والنحو والصرف وعلوم القرآن والحديث.

وأضاف أن الشيخ محمد عبده أدخل تعديلات على هذه المعايير، مؤكدًا ضرورة العلم بمفردات القرآن وفهمها من خلال اللغة والسياق القرآني، مشددًا أن السياق يلعب دورًا محوريًا في تحديد المعاني القرآنية، وأنه يجب تفسير القرآن بالقرآن لاستخراج المعاني الثانوية التي تتجاوز المعنى الظاهري للألفاظ.

وأكد أهمية فهم أساليب القرآن والمعاني البلاغية التي تتضمنها الآيات، مستشهدًا بما عبر عنه عبدالقاهر الجرجاني بـ"معنى المعنى"، ومثال ذلك الفهم العميق لآية "إياك نعبد وإياك نستعين" التي تتجاوز مجرد الدعاء إلى توجيه العبادة والاستعانة بالله.