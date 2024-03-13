السجن 3 سنوات لمسجل خطر يروج الشابو فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة كمية من مخدر الشابو في السلام.

وتلقى قسم شرطة السلام معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد مخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات.

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط “ج.م” داخل مسكنه، وبتفتيشه عثر على حقيبة بداخلها كمية من مخدر الشابو.

وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.