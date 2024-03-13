الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"الخارجية": نتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير للكنيسة القبطية بجنوب إفريقيا

مبني وزارة الخارجية
مبني وزارة الخارجية

تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف التابع للكنيسة الأرثوذكسية القبطية بجنوب إفريقيا، والكائن بمدينة Cullnan شمال شرق العاصمة بريتوريا.

وقام السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة بالانتقال بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب إفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

كما حرص السفير المصري على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير لتقديم واجب العزاء والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم وشعب الكنيسة الصبر والسلوان.

مقتل رهبان مقتل رهبان مصريين دير للكنيسة القبطية جنوب أفريقيا

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"الخارجية": نتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير للكنيسة القبطية بجنوب إفريقيا

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