"الفن وقضايا المجتمع" على طاولة صالون الأوبرا الثقافى.. الليلة

الفن وقضايا المجتمع، محور لقاء جديد من لقاءات صالون الأوبرا الثقافي، والذي يعقد في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

تفاصيل أمسية الفن وقضايا المجتمع

وتتواصل فعاليات وزارة الثقافة الهادفة الى تطوير فكر المجتمع، حيث تعقد دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى، صالونا ثقافيا بعنوان “الفن وقضايا المجتمع”، وذلك علي المسرح الصغير في التاسعة والنصف من مساء اليوم.

ويشارك في أمسية “الفن وقضايا المجتمع”، كل من: دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ــ والمؤرخ دكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة ــ والفنان التشكيلى عبد المنعم معوض ــ والمنتج دكتور محمد العدل، وتدير الأمسية الناقدة دكتورة فينوس فؤاد ويتخلل فقرات الصالون، فقرة فنية تتضمن تقاسيم قانون وإيقاع.

ويتناول المشاركين في أمسية الفن وقضايا المجتمع، الفن من حيث هو ظاهرة اجتماعية تتفاعل مع الظواهر الاجتماعية الأخري. وكيف أن علماء الاجتماع درسوا الأنظمة المختلفة التي تظهر بها المجتمعات والأساليب الفنية التي تتفق معها.

كما تتطرق أمسية الفن وقضايا المجتمع، إلي كيف أن الفن أن ممارسة الفنون وتذوقها أمر فردي، لأن الفن يبدأ كنشاط فردي، ويصبح ضمن النسيج الاجتماعي بصورة فعلية متي يقدر المجتمع هذه الوحدات من الخبرات الفنية ويتشربها.

ويسلط المشاركين في أمسية الفن وقضايا المجتمع، الضوء علي الإسهام الذي تساهم به الفنون في خلق جو اجتماعي إيجابي يسوده الترابط والتآلف، حيث تعد البرامج والفعاليات الفنية فرصة سانحة لعقد علاقات جديدة وتوطيد روابط المحبة والثقة بين أفراد المجتمع، سواء أكانوا مشاركين فاعلين في هذه الفعاليات أم اكتفوا بدور المتفرج، حيث إنها تشعرهم بمزيد من الفخر والإنتماء لمجتمعهم.

فضلا عن ذلك، يتعرض المشاركين في أمسية الفن وقضايا المجتمع، لتعزيز قيم الجمال والإبداع لدي أفراد المجتمع من خلال الاستمتاع بتلقي الأعمال الفنية والإبداعية بكافة صورها وأشكالها، مما يخلق لدي أفراد المجتمع نوع من التقدير لقيم الجمال والإبداع مما يسهم بالتالي في خلق مجتمع أفضل في كافة مناحي الحياة.