الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد ينشر مواعيد "محارب" على فيسبوك

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

 

مسلسلات رمضان 2024 .. مواعيد عرض مسلسل محارب 

ونشر حسن الرداد على صفحتته الرسمية عبر موقع فيسبوك مواعيد مسلسله الجديد “محارب" والذي ينافس في دراما رمضان في موسم 2024.

وقال الرداد في منشور على صفحته الرسمية: “مواعيد مسلسل #محارب: تابعوا يوميا الساعة #٩_مساء على قناة CBC Egypt الساعة #١٠.٣٠ مساء على CBCDrama، وابلكيشن #چوى #مجانا”.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 1

دارت أحداث مسلسل محارب في الحلقة الأولى في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتحدث عفاف شعيب "والدة محارب" مع ابنها حسن الرداد "محارب" عن السر الذي يعرفونه هم فقط.

ويريد محارب ووالدته بعدم كشف هذا السر والذي ربما يتعلق بأهل وأقارب والد محارب.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثانية

وسبق أن أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يشار إلى أن أحداث مسلسل محارب تدور قصتها في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.

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مسلسلات رمضان 2024..  هل تتورط نرمين الفقي في مسلسل محارب لـ حسن الرداد

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 2

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