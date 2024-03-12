"تنمية قدرات" جامعة سوهاج يختتم تدريبه عن تصميم المقرر الإلكتروني

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى عن "تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني "والذي استهدف 24 من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي ضمن مجموعة البرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية جدارة التدريس وتنمية وتطوير مهارات التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس بدوره على تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة وجودة الخريجين، موضحًا أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمه لإعداد مقرراتهم الدراسية في صورة إلكترونية تفاعلية تلائم التحول الرقمى لمواكبة التطور العالمي، مع تغيير اتجاهاتهم إيجابيا لتبني ثقافة التعلم الإلكتروني.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج تضمن تطبيق العديد من الأهداف التدريبية المرتبطة بأساليب وأنشطة تدريبية ملائمة لتحقيقها، شاملة كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي والخطوات المتبعة على الترتيب، مع إستخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات اللازمة للوصول إلى الصورة النهائية للمقرر الإلكتروني المطلوب، حيث اشتمل البرنامج أيضًا على تدريب المشاركين على كيفية تفعيل المقرر الإلكتروني وإستخدامه وطرق وضع أنشطة تفاعلية، شاملًا النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، وكذلك الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية مع تقييم المخرجات التعليمية المستهدفة، إلى جانب أن البرنامج تضمن أيضًا إعداد اختبارات الكترونية لتقييم الطلاب والتأكد من تحقق المخرجات التعليمية.

الجدير بالذكر، أن البرنامج استمر على مدار يومين، بإجمالي 10 ساعات تدريب مباشر تفاعلي، حيث قدم البرنامج التدريبي الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية والمدرب بالمركز.

فيما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج "Rally Sohag university" اليوم التعريفي لمسابقة Rally Egypt، بالتعاون مع حاضنة مسار بالجامعة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك بمقر الحاضنه بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن مسابقة رالي، تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لريادة الأعمال في مصر، مضيفًا ان الجامعة تحرص على تعريف طلابها وإشراكهم في جميع المسابقات التي تنمي مواهبهم، وتفسح لهم المجال للخروج بأفكار إبداعية تواكب ما يتطلبه العصر وما يشهده من تطورات فائقة.

وأضح الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن المسابقة تستهدف إقامة مشاريع ناشئة خاصة بالشباب وتنمية مهاراتهم الفكرية، مؤكدًا على أن حاضنة مسار بالجامعة تهدف إلى دعم تطلعات الشباب والفتيات من أبناء المحافظة الراغب في متابعة ريادة الأعمال كمسلك وظيفي وطريقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية في بلده.

وأشار الدكتور محمد عبد الله، إلى أن مسابقات ريادة الأعمال تكون بهدف نشر بثقافة ريادة الأعمال، ليصبح الشباب قادر علي انشاء شركات ومشاريع خاصة، وذلك ما تسعى إليه حاضنه مسار ومسابقه Rally Egypt، مضيفًا انه يتم اختيار 4 مشاريع لتنافس على المراكز الثلاث الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

وذكر المهندس محمود قاسم، خبير ربادة الأعمال، أنه تم تدريب الطلاب على أساسيات ريادة الأعمال وكيفية عمل نموذجًا أوليًا للأفكار الريادية، حيث استعرض جميع التحديات التي تواجه الطلاب في بدايه تنفيذ أفكارهم، والعمل على حلها بطرق مثالية.

وأضاف الطالب محمد طلب مشرف المسابقه في الجامعة، على أن مسابقة Rally Egypt مسابقة سنوية تشارك فيها هذا العام 33 جامعة، حيث أطلقتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، وتخصص جوائز تصل إلى 150 ألف جنيه كأفضل مشروع ريادي.