قرار من "الداخلية" بإبعاد أوزبكستانى خارج البلاد للصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 262 لسنة 2024، بشأن إبعاد أوزبكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 5/2/2024 بشأن طلب إبعاد أوزبكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتقرر أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو SALOKHIDDIN SIROJIDINOVICH TOJIDINOV أوزبكستاني الجنسية مواليد 3/12/1985.

وجاء في المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، بينما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.