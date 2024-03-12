الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن والجيش الاردني: العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد.. التحقيقات مستمرة

تناولات وسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي، عديد الروايات غير المؤكد عن العثور على حطام  "طائرة مسيرة" عثر عليها في منطقة خالية من قرى وارياف مدينة إربد، شمال المملكة، وتبعد عن العاصمة الأردنية  عمان ما يقارب (٨٩٫٥ كم).

الي ذلك كشف  الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة اربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر.

عمليا، أشار البيان أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة. 
بيان الأمن العام أشار إلى ضرورة " عدم تداول فيديوهات لا تمّت للمحادثة  بصلة(..) مؤكدا ان  البعض يحاول نشر وتداول، الفيديوهات غير صحيحة وهي مضللة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل.

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