الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. فى أول أيام رمضان.. "القاهرة الإخبارية" : غارات الاحتلال لم تتوقف على غزة

غارات الاحتلال الإسرائيلى
غارات الاحتلال الإسرائيلى

أفاد بشير جبر مُراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بأنّ الفلسطينيين لا يزالون يتعرضون للعدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة، وكان اليوم الأول من شهر رمضان صعبًا على سكان القطاع.

 

وأضاف "جبر" في رسالة على الهواء، أمس الإثنين: "لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن شن غاراتها في عدة مناطق بقطاع غزة، مُتسببة في رفع أعداد الشهداء والإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين"، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

 

وتابع "هذه الغارات تنوعت ما بين استهداف منازل في حي الزيتون بالمنطقة الشرقية لمدينة غزة، وكذلك الاستهدافات لمدينة رفح، واستهداف عدد من المنازل في هذه المدينة؛ مما أسفر عن سقوط 3 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة".

 

وأكد مُراسل "القاهرة الإخبارية" أن محافظة خان يونس لا تزال تشهد توغلًا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق الرصاص والقذائف تجاه المواطنين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن أبراج حمد السكنية بالمحافظة، مازالت تتعرض للقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

 

وتواصل سُلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، بل لا تكتفي بذلك إذ تتعمد استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم.

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. فى أول أيام رمضان.. "القاهرة الإخبارية" : غارات الاحتلال لم تتوقف على غزة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها