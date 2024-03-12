عاجل.. فى أول أيام رمضان.. "القاهرة الإخبارية" : غارات الاحتلال لم تتوقف على غزة

أفاد بشير جبر مُراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بأنّ الفلسطينيين لا يزالون يتعرضون للعدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة، وكان اليوم الأول من شهر رمضان صعبًا على سكان القطاع.

وأضاف "جبر" في رسالة على الهواء، أمس الإثنين: "لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن شن غاراتها في عدة مناطق بقطاع غزة، مُتسببة في رفع أعداد الشهداء والإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين"، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وتابع "هذه الغارات تنوعت ما بين استهداف منازل في حي الزيتون بالمنطقة الشرقية لمدينة غزة، وكذلك الاستهدافات لمدينة رفح، واستهداف عدد من المنازل في هذه المدينة؛ مما أسفر عن سقوط 3 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة".

وأكد مُراسل "القاهرة الإخبارية" أن محافظة خان يونس لا تزال تشهد توغلًا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق الرصاص والقذائف تجاه المواطنين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن أبراج حمد السكنية بالمحافظة، مازالت تتعرض للقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتواصل سُلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، بل لا تكتفي بذلك إذ تتعمد استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم.