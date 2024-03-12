الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة تعلن الموافقة على جميع طلبات تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج

وزارة الهجرة وشئون
وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الموافقة على جميع طلبات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، ضمن مبادرة التسوية التجنيدية التي أطلقتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الموافقة شملت جميع الحالات التي تقدمت بطلبات تسوية موقفها، باستثناء حالتين فقط:

  • الحالة الأولى: تتعلق بالأشخاص المتواجدين داخل أرض الوطن بدون أي تحركات نهائيا.
  • الحالة الثانية: تخص الأشخاص الذين تقدموا للتجنيد ولم يستكملوا الإجراءات، أو تخلفوا عن الترحيل.

وأكدت وزارة الهجرة أنها تواصل المتابعة مع وزارتي الدفاع والخارجية لتسهيل كافة الإجراءات للمتقدمين للمبادرة، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الشأن.

وفي حالة وجود أي تحديات خاصة بالمبادرة، يمكن للمصريين بالخارج التواصل مع وزارة الهجرة على الرقم التالي:

  • 01275638989

وتأتي مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج في إطار حرص وزارة الهجرة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتسهيل أمورهم.

 

وبالتعاون بين وزارات "الهجرة والدفاع والخارجية" تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية لأبنائنا في الخارج بالفترة من 14 أغسطس 2023 وحتى 14 أكتوبر 2023، استجابة لطلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظرًا لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي، والتي لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج.

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