الهجرة تستعرض نشاطها على مدار اسبوع كامل لخدمة المصريين بالخارج

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نشاطا موسعا. وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل لوزارة الهجرة كما يلي:

1- شاركت وزارة الهجرة، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي. وفي كلمتها خلال الفعاليات، أعربت الوزارة عن تطلعها لأن نتعاون دائما لنحقق التنمية والتطور الذي تستحقه بلدنا الحبيب والتي حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، مؤكدة على تكامل الجهود بكافة مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة، وعلى تطلعها للتوصيات الناتجة عن المؤتمر، حيث تعهدت سيادتها بتنفيذ ما يتعلق بملفات وزارة الهجرة فيما يخص السياحة الصحية في مصر ووضعها على خارطة السياحة الاستشفائية كوجهة مهمة لها على مستوى العالم.

2- شاركت وزارة الهجرة، في فعاليات الافتتاح الرسمي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، في مقر المستشفى بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. وأبدت الهجرة للمسئولين عن المستشفى استعداد الوزارة للتواصل مع الأطباء المصريين بالخارج لتقديم التدريب اللازم لكوادر العاملين بالمستشفى دعمًا لعملها وخدمة لمصابي الحروق، مؤكدة أنهم لن يدخروا جهدا في التعاون مع فريق المستشفى لدعم أبناء وطنهم ممن يعانون من كوارث الحروق.

3- ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن، ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية، عقدت وزارة الهجرة، لقاء مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عبر الـ «فيديو كونفرانس». واستمعت الوزارة إلى عدد من التحديات والمقترحات والطلبات من المصريين المتواجدين في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، من بينها مقترح إقامة غرفة تجارية مصرية أوروبية، وطلب إتاحة تسهيلات في تحرير توكيلات بنكية من السفارات لذوي وأسر المصريين المقيمين بالخارج من أجل استلام كروت الفيزا الخاصة بهم داخل مصر حال عدم تواجدهم في الأراضي المصرية، وكذلك إقامة مدرسة مصرية في المجر.

وزيرة الهجرة تدعو المصريات المقيمات في الخارج إلى المشاركة في برنامج "المصريات بالخارج" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

4- انطلاقا من الحرص على تقديم عدد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج، دعت الهجرة جميع المصريات المقيمات في الخارج، إلى المشاركة في برنامج "المصريات بالخارج". وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يستهدف المصريات اللاتي يعشن في الخارج ويردن أن تتاح لهن الفرصة لتطوير الذات وتعزيز المهارات وذلك من أجل الاستعداد الجيد ومواكبة السوق واتجاهاته، ويتم خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

وزيرة الهجرة: شركة المصريين بالخارج سيتم إدراجها في البورصة المصرية

5- أجرت وزارة الهجرة حوارًا مع قناة الشرق الاقتصادية، وصرحت خلال الحوار أن شركة المصريين بالخارج سيتم إدراجها في البورصة المصرية، على أن تدرج في أسواق خارجية لاحقًا، وجار تأسيسها حاليًا بمساهمات من المغتربين المصريين.

6- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2024، شاركت الهجرة، في فعالية "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين" في مقر البورصة المصرية، بدعوة من السيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة البورصة. وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد توقعات إيجابية مع إقرار المزيد من التعديلات التشريعية وتعديلات قانون الاستثمار، والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من خفض للضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم الشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة، مشيدة بجهود سيدات مصر الفضليات في رعاية أسرهن والتفوق في أعمالهن.

7- تقديرا لجهودها في التمكين الاقتصادي ورعاية المصريين بالخارج، كرمت مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر وزارة الهجرة، في استفتاء الجريدة لاختيار القيادات التي تمتلك مقومات «الرؤية والتنافسية وتحقيق الاستدامة» في الاقتصاد المصري لعام 2023 «عام إدارة الأزمات». وقالت الوزيرة: «على رغم كل التحديات الاقتصادية السابق ذكرها والتي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات من مواطنيها في الخارج قد ارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا، بناء على تقديرات البنك الدولي، وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين».

8- شاركت الهجرة، في الحلقة النقاشية بعنوان "بيئة تمكين المرأة في ظل المتغيرات العالمية"، كمتحدث رئيسي ضمن أعمال النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 2024، ومنتدى الخمسين مرأة الأكثر تأثيرًا على مستوى مصر"Top 50 Women". وأشادت الوزيرة بما تشهده المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة من دعم وتمكين في مختلف المجالات، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية بالداخل والخارج، أحد أهم أولويات الإصلاح وأهم ركائز التنمية المستدامة، وهو ما تحرص دوما عليه من خلال استراتيجية وزارة الهجرة في التواصل مع مختلف فئات المصريين بالخارج خاصة المرأة المصرية كونها سفيرة لبلدها بالخارج، مؤكدة أن السيدات المصريات بالخارج هن صِمام أمان لأولادنا بالخارج.

9- بدعوة من المدرسة الأوروبية الدولية بالقاهرة، شاركت الهجرة، في الاحتفالية التي نظمتها المدرسة بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها. وأكدت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تستهدف في الأساس مخاطبة أبناء المصريين بالخارج وطلبة المدارس الدولية لأنهم القادة الجدد لمستقبل مصر، ولكي يكونوا جديرين بالقيادة، فلا بد من معرفتهم لتاريخ وطنهم ولجذورهم العظيمة، قائلة إن لدينا أجيال لا تتحدث العربية بالخارج والداخل، ودورنا أن نربطهم بعظمة بلادهم وتاريخها ونسعى لاستكمال ذلك.

وزيرة الهجرة تحث المصريين بالخارج بشأن سرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة السيارات

10- في إطار رؤيتها الاستراتيجية التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وتعزير ارتباطهم بالوطن، حثت وزارة الهجرة، الراغبين في المشاركة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، باقتناص الفرصة الحالية التي أتاحتها الوزارة وسرعة التسجيل عبر التطبيق الخاص بالمبادرة للاحتفاظ بحقهم في الحصول على السيارة وفقا للموعد والنوع الذي يتم اختياره، وسرعة تحميل التطبيق الخاص بالمبادرة والذي يحمل عنوان "سيارات المصريين بالخارج"، على متجري "أيفون" و"أندرويد"، مشيرة إلى إمكانية استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة السابقة، ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأي سبب كان، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم.

11- بحضور وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم الشهيد في مصر. وقالت الوزيرة: "نشعر بالفخر والعزة كلما شهدنا تضحيات هؤلاء الشهداء الأبرار بأرواحهم التي بذلوها في سبيل الحفاظ على الوطن وترابه بدمائهم. تحية تقدير وإعزاز لهم ولذويهم".

12- بحضور وتشريف السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، شاركت الهجرة، في احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، حيث تم تكريم عدد من السيدات الملهمات والمتفوقات في مجالات مختلفة، وكذلك عدد من الحائزات على المراكز الأولى في ألعاب رياضية مختلفة. وأعربت الوزارةعن سعادتها وفخرها بتكريم هذه النماذج المشرفة من عظيمات مصر خلال الاحتفالية، وقالت: "نقدر مسيرة الدولة المصرية نحو تمكين المرأة لأنها بكل تأكيد مسيرة الأمة نحو النمو والتطور".

13- هنأت وزارة الهجرة، سيدات مصر العظيمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قائلة:"تحية لكل بهية وسنية ومحروسة...لكل أخت وأم وجدة... لكل فتاة وطالبة وشابة.. لكل ربة منزل وامرأة عاملة…إلى كل الحبيبات.. كل العظيمات في يومهن، اليوم المرأة العالمي.. كل عام وأنتن بالف خير.. كل عام وأنتن قائدات، ملهمات، مبتكرات ومبدعات.. كل عام وأنتن سببًا للحياة، صانعات المستقبل، نبعًا للعطاء والوطنية ومصنعًا ومعلمًا للأجيال. ومنهن لأمي، ملاكي الحارس.. رحمك الله أيتها الحبيبة الغالية".