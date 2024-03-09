السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الهجرة تحث المصريين بالخارج على التسجيل في مبادرة استيراد السيارات قبل انتهائها في 28 أبريل المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 حثت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الراغبين في المشاركة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، بسرعة التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، واقتناص الفرصة الحالية، للاحتفاظ بحقهم في الحصول على السيارة واستجلابها لمصر.

وأشارت، في كلمة لها لأبناء الجاليات المصرية حول العالم، إلى إمكانية استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة ولم يتمكنوا من استكمالها لأي سبب كان، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها في الخارج، كما أن ملف المصريين بالخارج يحظى بأهمية كبيرة لدى القيادة السياسية.

وطمأنت  الهجرة كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بأنه حتى لو انتهت مبادرة المصريين في الخارج، فمن خلال التسجيل قبل موعد انتهائها، سيكون لهم الحق في استجلاب سيارة، مشيرة إلى أنه جاري التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لحل مختلف العوائق التي تواجه الراغبين في جلب سيارة من المصريين حول العالم، ومن بينها المشاكل الخاصة بالتحويلات المالية المقررة بالمبادرة، وتلك الدول التي يستحيل التحويل من خلال مؤسساتها المالية والتي تواجه اشتراطات في بعض الدول، حيث إنه سيتم تذليل كافة تلك العوائق.


وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة المصريين بالخارج من المقرر أن تنتهي يوم 28 أبريل المقبل، لافتة إلى أن كل من يرغب في المشاركة في هذه المبادرة ولم يشارك بها حتى هذه اللحظة، عليه سرعة التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والاحتفاظ بحقه في الحصول على سيارة واستجلابها إلى مصر دون أي رسوم أو جمارك أو ضرائب في مقابل ربط الوديعة بالدولار لمدة ٥ سنوات والمقررة وفقا لنوع كل سيارة والتي سيتم استردادها عقب انتهاء المدة بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.

وأكدت الهجرة أنه قد تم إعادة فتح المبادرة خلال الفترة الماضية، عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

وعلى الراغبين في المشاركة بالمبادرة، لابد من التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني ويمكن تحميله من خلال متجري آبل «آب ستور»، وجوجل «بلاي ستور» وروابط الوزارة عبر منصاتها المختلفة:

أندرويد:
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أيفون:
‏https://apps.apple.com/app/id6444364022

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