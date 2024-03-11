الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

بعد عرض مسلسل صيد العقارب.. كيف تسعف نفسك لو لدغك عقرب ؟

سلط مسلسل صيد العقارب التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على خطورة لدغة العقرب، بعدما تعرضت لها البطلة، ووقعت على الأرض في آخر مشهد قبل نهاية الحلقة الأولى، ولذلك يقدم الدستور روشتة لكيفية الوقاية والنجاة بحياتك لو تعرضت لهذا الخطر.

بعد عرض مسلسل صيد العقارب.. كيف تسعف نفسك لو لدغك عقرب ؟

وتستعرض “الدستور” عقب عرض أولى حلقات مسلسل صيد العقارب كيف تسعف نفسك لو لدغك عقرب في أسرع وقت.

 أعراض لدغة العقرب 

قبل سرد طريقة الإسعاف، عليك أن تعرف ما هي أبرز الأعراض التي ستشعر بها بعد التعرض للدغة العقرب حتى لا تصاب بهلع، وهي كما ذكرتها أستاذة السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والمشرف على مركز الاسكندرية للسموم سابقا مها غانم "الشعور بالألم والوخز محل اللسعة، وعادة ما يكون ألمًا شديدًا مرتبطًا بقوتها ومدى سميتها، مع حدوث تورم والشعور بالحرارة."

أيضا هناك ثمة أعراض تظهر على المصاب تأثرًا بمدى سمية العقرب، ولا سيما لدى الأطفال المصابين، من بينها التعرق الشديد والشعور بصعوبة التنفس، وكذلك ارتعاش العضلات وآلام وحركات غير اعتيادية في الرأس والعين والرقبة، مع سيلان اللعاب، فضلا عن الشعور بالغثيان والاستفراغ، مع ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدلات ضربات القلب وعدم انتظامها.

أما صغار السن، فمن شدة الخوف وتأثرهم بالسم يدخلون في حالة بكاء "غير طبيعية" وشديدة، لذلك يجب تهدئتهم

ليس الأطفال فقط الأكثر تأثرا باللدغة، بل أيضا كبار السن، الذين عادة ما يكونوا الأكثر تأثرًا بتلك اللسعات، ما إن لم يتم علاجها بالشكل المناسب وفور التعرض للسعات بالأمصال المضادة.

بالطبع ينجو الانسان من اللدغة الأولى للعقرب، لكن المصيبة تكمن في تكرار الأمر، لأن ذلك يمكن أن يصيب الشخص بحساسية مفرطة قد تؤدي بحياته وتسبب الوفاة.

إسعافات أولية بعد لدغ العقارب 

من يتعرض للسعات العقارب أيًا كان نوعها، بعدة إسعافات أولية إلى حين الوصول إلى المستشفى، "حسبما تنصح أستاذة السموم بطب الإسكندرية"، بدءًا بالمسارعة بتطهير وغسل مكان الإصابة باستخدام الماء والصابون، وربطها بالشاش، مع الحرص على خلع أي خواتم أو ساعات أو خلافه في اليد إن كانت الإصابة في اليد.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 1.. زوج ولاء يطلب من محمود عبدالمغني مليوني جنيه

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1.. غادة عبدالرازق تتعرض للدغة عقرب

وفيما حذرت في الوقت نفسه من اللجوء إلى استخدام الملقط لامتصاص السم، ذلك أنه يمكن أن يؤدي إلى توزع السمية وعصرها في مكان الإصابة، ناصحة أيضا بوضع الثلج على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق مع التكرار إلى حين الوصول إلى مكان تلقي الرعاية الصحية.

وفور وصول المصاب للمستشفى، لابد من  أخذ  المصل المناسب ضد سموم العقارب، وذلك بعد إجراء اختبار حساسية.

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الاولي من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الاولي صيد العقارب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الاولي من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة الأولى بالتفصيل

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى بطولة كريم عبدالعزيز

الأكثر قراءة

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها