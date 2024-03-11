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سلط مسلسل صيد العقارب التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على خطورة لدغة العقرب، بعدما تعرضت لها البطلة، ووقعت على الأرض في آخر مشهد قبل نهاية الحلقة الأولى، ولذلك يقدم الدستور روشتة لكيفية الوقاية والنجاة بحياتك لو تعرضت لهذا الخطر.

بعد عرض مسلسل صيد العقارب.. كيف تسعف نفسك لو لدغك عقرب ؟

وتستعرض “الدستور” عقب عرض أولى حلقات مسلسل صيد العقارب كيف تسعف نفسك لو لدغك عقرب في أسرع وقت.

أعراض لدغة العقرب

قبل سرد طريقة الإسعاف، عليك أن تعرف ما هي أبرز الأعراض التي ستشعر بها بعد التعرض للدغة العقرب حتى لا تصاب بهلع، وهي كما ذكرتها أستاذة السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والمشرف على مركز الاسكندرية للسموم سابقا مها غانم "الشعور بالألم والوخز محل اللسعة، وعادة ما يكون ألمًا شديدًا مرتبطًا بقوتها ومدى سميتها، مع حدوث تورم والشعور بالحرارة."

أيضا هناك ثمة أعراض تظهر على المصاب تأثرًا بمدى سمية العقرب، ولا سيما لدى الأطفال المصابين، من بينها التعرق الشديد والشعور بصعوبة التنفس، وكذلك ارتعاش العضلات وآلام وحركات غير اعتيادية في الرأس والعين والرقبة، مع سيلان اللعاب، فضلا عن الشعور بالغثيان والاستفراغ، مع ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدلات ضربات القلب وعدم انتظامها.

أما صغار السن، فمن شدة الخوف وتأثرهم بالسم يدخلون في حالة بكاء "غير طبيعية" وشديدة، لذلك يجب تهدئتهم

ليس الأطفال فقط الأكثر تأثرا باللدغة، بل أيضا كبار السن، الذين عادة ما يكونوا الأكثر تأثرًا بتلك اللسعات، ما إن لم يتم علاجها بالشكل المناسب وفور التعرض للسعات بالأمصال المضادة.

بالطبع ينجو الانسان من اللدغة الأولى للعقرب، لكن المصيبة تكمن في تكرار الأمر، لأن ذلك يمكن أن يصيب الشخص بحساسية مفرطة قد تؤدي بحياته وتسبب الوفاة.

إسعافات أولية بعد لدغ العقارب

من يتعرض للسعات العقارب أيًا كان نوعها، بعدة إسعافات أولية إلى حين الوصول إلى المستشفى، "حسبما تنصح أستاذة السموم بطب الإسكندرية"، بدءًا بالمسارعة بتطهير وغسل مكان الإصابة باستخدام الماء والصابون، وربطها بالشاش، مع الحرص على خلع أي خواتم أو ساعات أو خلافه في اليد إن كانت الإصابة في اليد.

وفيما حذرت في الوقت نفسه من اللجوء إلى استخدام الملقط لامتصاص السم، ذلك أنه يمكن أن يؤدي إلى توزع السمية وعصرها في مكان الإصابة، ناصحة أيضا بوضع الثلج على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق مع التكرار إلى حين الوصول إلى مكان تلقي الرعاية الصحية.

وفور وصول المصاب للمستشفى، لابد من أخذ المصل المناسب ضد سموم العقارب، وذلك بعد إجراء اختبار حساسية.