الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أمير كرارة: مى عز الدين فنانة محترفة ويجب احترام خصوصيتها

أمير كرارة
أمير كرارة

أعرب النجم أمير كرارة، عن حبه وتقديره للفنانة مي عز الدين، خاصة بعد عمله معها خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سوق الكانتو"، مؤكدا أنه استمتع بالعمل معها خلال رمضان الماضي.

احتراف مي عز الدين

وأوضح أمير كرارة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة مي عز الدين شخصية محترمة وملتزمة ومحترفة وبها صفات جيدة كثيرًا، موجهًا سؤال لها، قائًلًا: "ليه بتختفي من الحياة يا مي".

وأكد أنها اختفت تمامًا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "سوق الكانتو" الموسم الماضي، وعلق: لها حياتها الخاصة وخصوصيتها ويجب احترامها.

وتابع: "مشكلتها أنها بتختفي بعد أي عمل، بس بتسأل عليا ولما عملت المسلسل الأخير اتصلت بيا وسألت عليا".

آخر أعمال أمير كرارة

دومًا ما تحظى أعمال النجم أمير كرارة بجماهيرية كبيرة بعدما حجز مكانه علي مدار سنوات بأعمال مهمة آخرها مسلسل "بيت الرفاعي" الذى يدخل به سباق دراما رمضان 2024، مراهنًا عليه بصورة كبيرة بعدما وضع جمهوره في حالة ترقب منذ اللحظة الأولى لنشر البرومو.

أمير كرارة مي عز الدين القاهرة والناس حبر سري الفنان امير كرارة

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