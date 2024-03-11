الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنايات لحيازته فرد خرطوش ومواد مخدرة بالمطرية

حبس
حبس

قرّرت جهات التحقيق فى المطرية احالة عاطل لمحكمة الجنايات ضبط بحوزته فرد خرطوش ومواد مخدرة بمنطقة المطرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام عاطل بحوزته المواد المخدرة، وترويجها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم.

بإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته بندقية خرطوش– فرد خرطوش، عددا من الطلقات كمية لمخدر البودر الخام كمية من البودر المخدر وكمية من الحشيش زنة كيلو جرام، 2 ميزان حساس ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

المطرية إحالة عاطل الجنايات فرد خرطوش منطقة المطرية حوادث

مواد متعلقة

إحالة 5 أشخاص للجنايات لطعنهم شابًا فى مشاجرة بدار السلام

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

20% انخفاضًا فى أسعار اللحوم

عامر حسين يعرض على مجلس الجبلاية عقوبة إيقاف شيكابالا

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها