إحالة عاطل للجنايات لحيازته فرد خرطوش ومواد مخدرة بالمطرية

قرّرت جهات التحقيق فى المطرية احالة عاطل لمحكمة الجنايات ضبط بحوزته فرد خرطوش ومواد مخدرة بمنطقة المطرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام عاطل بحوزته المواد المخدرة، وترويجها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم.

بإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته بندقية خرطوش– فرد خرطوش، عددا من الطلقات كمية لمخدر البودر الخام كمية من البودر المخدر وكمية من الحشيش زنة كيلو جرام، 2 ميزان حساس ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.