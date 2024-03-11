الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أمير كرارة لـ"حبر سرى": بعض اللجان الإلكترونية تحرص على تشويه أعمالى الفنية

أمير كرارة
أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة، إن هناك نجوما كبار حققوا شهرة كبيرة في الأعمال السينمائية، ولكن لم يستطيعوا أن يحققوا شهرة مثيلة في التليفزيون، كما أن بعض النجوم تفوقوا في الدراما ولكن لم يحالفهم الحظ في السينما.

عوامل نجاح العمل الفني 

وأكد كرارة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن اختيار الفنان للأعمال التي تُقدم له يكون عليها عامل كبير من عوامل النجاح أو الفشل.

وتابع: "اختيارات الأعمال الفنية وطاقم العمل تختلف اختلافا جذريا من السينما عن الدراما والتليفزيون".

واستطرد: "اللجان الإلكترونية تلعب دورا كبيرا في الترويج لعمل فني ما على حساب الآخر، ولكن يمكن القول في النهاية أن المسلسل الشيق يفرض ذاته في النهاية".

وأشار إلى أن أكثر من موقع على الانترنت يحرص كل الحرص على تشويه أعمال الفنية باستمرار، معبرًا: "تأثير السوشيال ميديا كبير، ولكن رأي الجمهور في النهاية هو من يهمني في المقام الأول".

آخر أعمال أمير كرارة 

دومًا ما تحظى أعمال النجم أمير كرارة بجماهيرية كبيرة بعدما حجز مكانه علي مدار سنوات بأعمال هامة آخرها مسلسل "بيت الرفاعي" الذى يدخل به سباق دراما رمضان 2024، مراهنًا عليه بصورة كبيرة بعدما وضع جمهوره في حالة ترقب منذ اللحظة الأولى لنشر البرومو، خاصة أن كرارة اعتاد مع محبيه على عدة أمور تتوافر في مسلسلاته نستعرضها في السطور التالية.

أمير كرارة الفنان امير كرارة حبر سري القاهرة والناس اسما ابراهيم

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