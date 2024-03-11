الإثنين 11 مارس 2024
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النعماني يترأس لجنة إختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية، وتم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم.

 الإعلان عن الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التربية الرياضية على الموقع الرسمي

وقال الدكتور حسان النعماني انه تم الإعلان عن الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التربية الرياضية على الموقع الرسمي للجامعة في 6 فبراير الماضي وتم فتح باب الترشح خلال الفترة من 11 حتى 26 فبراير، حيث تقدم للترشح للمنصب أربعة من الأساتذة بالكلية وهم الدكتور محمد عبد المحسن احمد محمود، والدكتور مؤمن عبد العزيز عبد الحميد احمد، والدكتور هاني جعفر عبد الله الصادق والدكتور أحمد محمد عبد الله بخيت.

 أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية التربية الرياضية

الجدير بالذكر ان اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية التربية الرياضية ضمت كلًا من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة "رئيسًا"، الدكتور لطفى حامد أبو دهب نائب رئيس الجامعة السابق "عضوًا"، الدكتور أحمد عبد الخالق تمام الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف "عضوًا"، الدكتورة شاهيناز محمد محمد عبد الله الأستاذ المتفرغ بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط "عضوًا" الدكتور إبراهيم البرعي قابيل الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية وعميد الكلية السابق "عضوًا"

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