الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عاملة للمحاكمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية بمصر الجديدة

متهمة
متهمة

أحالت نيابة مصر الجديدة اليوم عاملة لمحكمة الجنح لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل بمصر الجديدة.

وأقرت أمام جهات التحقيق بسرقة المشغولات الذهبية بغرض بيعها والتربح والكسب منها. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملة؛ لقيامها بارتكاب سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالي) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتها جزء من المسروقات.

وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقي المشغولات الذهبية لديه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة مصر الجديدة عاملة محكمة الجنح مصر الجديدة الإجراءات القانونية

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