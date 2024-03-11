متلازمة داون.. التعليم والرعاية المناسبة يمكن أن يظهرا نتائج أفضل

متلازمة داون هي اضطراب وراثي ناجم عن وجود النسخة الثالثة من الكروموسوم 21، ويؤدي إلى ضعف النمو البدني والإعاقة الذهنية ومشاكل في نمو ملامح الوجه، متوسط ​​مستوى الذكاء للشخص المصاب بمتلازمة داون هو 50 وهو ما يعادل معدل الذكاء العقلي لطفل يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات، ومع ذلك، فإن مستويات الذكاء تختلف تمامًا بين المرضى المختلفين، ويمكن تشخيص متلازمة داون أثناء الحمل باستخدام تقنية الفحص قبل الولادة تليها الاختبارات الجينية.

متلازمة داون غير قابلة للشفاء، ومع ذلك، فإن التعليم والرعاية المناسبة يمكن أن يظهرا نتائج أفضل، يتلقى الأطفال المصابون بمتلازمة داون تعليمًا متخصصًا، متوسط ​​العمر المتوقع للشخص المصاب بمتلازمة داون هو 50 إلى 60 عامًا، إذا تم تزويده بمرافق الرعاية الصحية المناسبة، ينصح طبيًا بإجراء فحص منتظم للمشاكل الصحية التي تحدث بسبب متلازمة داون.

يعد هذا المرض أحد أكثر اختلالات الكروموسومات شيوعاً الموجودة في البشر، من بين 1000 طفل، يمكن فحص هذا المرض لدى طفل واحد على مدار العام. وفي عام 2015، تم تشخيص متلازمة داون لدى 5.4 مليون شخص وتسببت في وفاة 27 ألف شخص.

كيف تحدث متلازمة داون

يمتلك الإنسان 23 زوجًا من الكروموسومات في جسمه، ينتقل كروموسوم واحد من الزوج من الأب، وينتقل الآخر من الأم. لكن في حالة المريض المصاب بمتلازمة داون، يتم نقل نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 21 إلى الطفل، وينتج عن ذلك 3 نسخ من الكروموسوم ما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة داون، ولا تلعب العوامل البيئية أي دور في هذا المرض.

لم يتم اكتشاف السبب الجذري لهذا المرض بعد، إلا أن النساء اللاتي يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكثر لديهن فرصة أكبر للإصابة به.

قد تختلف أعراض الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، عادة ما يعاني الناس من مشاكل تتعلق بالفكر والتنمية. ومع ذلك، فإن شدتها تختلف من ظروف خفيفة إلى شديدة. حتى أن بعض الناس يعانون من مشاكل تتعلق بالقلب. الأطفال والبالغون الذين يعانون من متلازمة داون لديهم سمات غير طبيعية ولكنها تختلف أيضًا بين المرضى، يمكن أن تكون ملامح الوجه الضعيفة التي يمكن رؤيتها بسبب متلازمة داون:

أعراض متلازمة داون

الوجه المسطح

رقبة قصيرة

الجفون المائلة للأعلى (الشقوق الجفنية)

انتفاخ اللسان

بنية عضلية سيئة

قصر الأصابع وصغر حجم اليدين والقدمين

أيدي قصيرة وعريضة مع ثنية واحدة فقط في راحة اليد

المرونة المفرطة

قصر الارتفاع

يواجه معظم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون مشاكل لغوية ويعانون من مشاكل في الذاكرة طويلة المدى أو قصيرة المدى.