الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس تليفزيون الحياة يعلن بث صلوات التراويح من مسجد الحسين

محمود التوني
محمود التوني

 أعرب محمود التوني، القائم على شبكة تليفزيون الحياة، عن اعتزاز الشبكة بنقل فعاليات صلاة التراويح، الشعيرة الدينية البارزة في شهر رمضان، مباشرةً من مسجد سيدنا الحسين، وشدد على أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لتقليد سنوي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأوضح التوني أن البث المباشر لصلاة التراويح يجسد التعاون المثمر بين شبكة تليفزيون الحياة، الشركة المتحدة، ووزارة الأوقاف، مؤكدًا على النجاح الذي تحقق بفضل الدعم المستمر من هذه الجهات.

وأضاف التوني أن الدكتور أحمد نعينع، القارئ المعروف، سيكون أول من يقود المصلين في صلاة التراويح الليلة بمسجد الحسين، مما يضفي على الحدث بعدًا روحيًا متميزًا.

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