الأحد 10 مارس 2024
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عالم

إسماعيل هنية: 7 أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمى

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، إن الاحتلال يواصل جريمة القرن على غزة، معتبرًا أن السابع من أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي بعد محاولة القوى الاستعمارية جعلها في طي النسيان.

وأضاف إسماعيل هنية، في تصريحات تليفزيونية: "المحتل الإسرائيلي سيحاسب على جرائمه مهما طال الزمن أو قصر"، مردفًا: "منذ بداية معركة طوفان الأقصى تحركنا على جبهتين ميدانية وسياسية".

واعتبر هنية أنه منذ بداية المسار التفاوضي عبر الوسطاء في قطر ومصر وضعت حماس ثلاثة ضوابط للتوصل إلى الاتفاق، قائلًا: "ضوابط المفاوضات تتمثل في وقف إطلاق النار وقطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة".

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وأشار إسماعيل هنية إلى وضع خمسة مبادئ خلال المفاوضات هي وقف إطلاق النار الشامل وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل وعودة النازحين وإيصال المساعدات.

وأردف هنية: "شروطنا تتمثل في وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة وعودة النازحين بدون شروط وتوفير المساعدات وصفقة لتبادل الأسرى"، معتبرًا العدو يتهرب من إعطاء التزامات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار أو الانسحاب من القطاع.

إسماعيل هنية القضية الفلسطينية غزة حماس 7 أكتوبر

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