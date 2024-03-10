الأحد 10 مارس 2024
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استشارى الجهاز الهضمى: مصر حققت إنجازًا طبيًا عالميًا بالقضاء على فيروس سى

الدكتور محمود منيسي
الدكتور محمود منيسي

تحدث الدكتور محمد المنيسي، الأستاذ بقسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى القصر العيني، عن نجاح مصر في التغلب على فيروس سي، وهو إنجاز غير مسبوق يُعد ثمرة عقود من الجهود المتواصلة لمواجهة هذا التحدي الصحي الكبير. 

وأكد منيسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج أحداث الساعة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن النجاح الذي تحقق لم يكن ليتم لولا الرؤية الاستراتيجية الواضحة للدولة المصرية، والتي تُرجمت إلى خطة عمل قوية شملت إنشاء 24 مركزًا في القاهرة، تلاها توسع في باقي المحافظات بدعم من كوادر طبية متخصصة وجهات معاونة فعّالة.

وأشار إلى أن الأدوية المستخدمة في العلاج تم تصنيعها محليًا وتُوزع مجانًا في المؤسسات الحكومية، وبتكلفة معقولة في المستشفيات الخاصة، مقارنةً بأسعارها المرتفعة في الدول الغربية التي تصل إلى أكثر من 150 ألف دولار.

وأضاف، أن هذه الخطوة تُعد تجربة مصرية خالصة نالت تقدير منظمة الصحة العالمية، وأدت إلى إعلان مصر دولة خالية من فيروس سي وفق المعايير الدولية، وهو ما لاقى إشادة من مجلة "فوربس" الأمريكية التي أثنت على النموذج المصري وانتقدت الأداء الغربي في مواجهة الفيروس.

محمود منيسي الجهاز الهضمي الكبد أحداث الساعة اكسترا نيوز فيروس سي مستشفى القصر العيني مصر المستشفيات دولار منظمة الصحة العالمية

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