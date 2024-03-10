الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس هيئة المعارض: تعاون مصرى تركى لإقامة معرض للتصدير لإفريقيا بمركز القاهرة الدولى

شريف الماوردي
شريف الماوردي

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شريف الماوردي، مع نائب رئيس مجلس إدارة مركز إسطنبول للمعارض الدولية سرحان إرم، ومدير المبيعات الدولية مركز إسطنبول للمعارض الدولية فولكان سالار، سبل التعاون بين الطرفين في مجال إقامة المعارض.


جاء ذلك خلال استقباله الوفد التركي بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان إمكانية إقامة معرض للتصدير لإفريقيا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات على مساحة 16 ألف متر مربع، ودعوة بعثات المشترين من مختلف دول العالم وخاصة المستوردين من دول أعضاء الكوميسا على هامش فعاليات المعرض.


وأكد الماوردي أن هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية إلى دول إفريقيا.

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وأضاف أن مصر تضطلع بدور رئيسي في تجمع الكوميسا، حيث تعتبر من أكبر الدول الأعضاء من حيث عدد السكان والمساحة والقوة الاقتصادية كما أنها من أكبر الدول المصدرة إلى دول الكوميسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا 4.3 مليار دولار عام 2023.
وتسعى مصر إلى زيادة حجم صادراتها إلى دول الكوميسا من خلال تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، وإزالة الحواجز التجارية وتحسين البنية التحتية.

 

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من جانبه، أكد الوفد التركي على أهمية موقع مصر المتميز والذي يعد بوابة إفريقيا خاصة لكل دول الكوميسا.


وسجل التبادل التجاري بين مصر وتركيا 6.6 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 7.8 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض قدره 15.7%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ويسعى البلدان لرفعه إلى 15 مليار دولار.


جدير بالذكر أن مركز إسطنبول للمعارض الدولية يعد أكبر منظمة للمعارض في تركيا، وهو من أكبر مراكز المعارض في أوروبا وآسيا.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية العامة للمعارض العامة للمعارض والمؤتمرات شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة مركز إسطنبول للمعارض الدولية مدير المبيعات الدولية سرحان إرم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية

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