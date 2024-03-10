عمرو عطية عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للقابضة للسياحة والمنشاوى رئيسًا لمجلس الإدارة

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف المحاسب عمرو عطية عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمد المنشاوي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو سياسة عمل يجرى تنفيذها في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة، ديناميكية ومستمرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالقطاعات التابعة، وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، والوصول بمعدلات الأرباح لتعبر عن حجم الأصول المملوكة للشركات، وذلك من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه، لا سيما فى قطاع الخدمات وخاصة فى مجال السياحة والفنادق، والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.

وأوضح أن خطة التطوير والاستثمار وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات المالية التي يمتلكها، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى نطاق عمل الشركات التابعة وما تمتلكه من فنادق وقرى سياحية وأراضٍ في أماكن مميزة للاستثمار السياحي والفندقي.

ووجه الدكتور عصمت ببذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه والاستفادة من إمكاناته، وكذلك التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة.

يذكر أن عمرو عطية عمل رئيسًا لقطاعات الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالشركة القابضة ثم رئيسًا لشركة مصر للفنادق، بينما عمل محمد المنشاوي عضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق منذ عام 2020.