الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رسميا.. لجنة الانتخابات تُعلن نتائج التجديد النصفى ومجدى حسن نقيبا للأطباء البيطريين

اعلان النتيجة
اعلان النتيجة

أعلن الدكتور ناجى سلام، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، لعام 2024، أسماء الفائزين بالانتخابات، حيث أسفر رصد وتجميع نتائج كافة اللجان العامة والفرعية المُكلفة بالإشراف على الانتخابات، عن فوز الأسماء الآتية

الدكتور مجدى حسن أحمد محمود يفوز بمنصب النقيب العام

أولًا: منصب النقيب العام الدكتور مجدى حسن أحمد محمود، وحصل على 4 آلاف و647 صوت.

الفائزون بعضوية مجلس النقابة

ثانيًا: منصب عضو مجلس النقابة العامة الذين مضى على قيدهم أكثر من 15 عام، فاز كل من:  
１- الدكتور أحمد محمد احمد البنداري، وحصل على 1863 صوت. 
２-  الدكتور الحسيني محمد عوض على، وحصل على 1751 صوت. 
３-  الدكتور أحمد محمد مسعد طنطاوي، وحصل على 1662 صوت.


ثالثا: منصب عضو مجلس النقابة العامة الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عام، فاز كل من:
1- الدكتور محمود حمدي عطيه فريد، وحصل على 3473 صوت.
2- الدكتورة  ياسمين أحمد أبو الخير أحمد حافظ، وحصلت على 3060 صوت. 
3- الدكتور شرف الدين فيصل شرف محمد سالم، وحصل على 2745 صوت.


رابعًا: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة القاهرة والجيزة الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عام:
الدكتور  رامي محمد فتحي عبد الرحمن، وحصل على 303 صوت.

خامسًا: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة غرب الدلتا الذين مضى الذين أمضى على قيدهم أقل من 15 عام: 
الدكتورة إيمان ماهر محمد السيد جعفر، وحصلت على 559 صوت.

سادسًا: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة شرق الدلتا الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عام:
الدكتورة سارة إبراهيم إسماعيل عطا الله، وحصلت على 1532 صوت.


سابعا: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة وسط الدلتا الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عام:
الدكتور محمد الشاطبى سعد الشامى، وحصل على 1062 صوت.


ثامنا: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة شمال الوجه القبلى، الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عام:
الدكتور أيمن محمد حلمي عبد السلام وحصل على 696 صوت.

تاسعًا: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة جنوب الوجه القبلى الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عام:
الدكتور أحمد محمد الخيري عبد اللطيف عبد الوهاب ( فائز بالتزكية ).

رسميا لجنة الانتخابات علن نتائج التجديد النصفى والدكتور مجدي حسن نقيبا عاما للأطباء

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