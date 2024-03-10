الشروط والخطوات.. كل ما تريد معرفته عن التقديم للمستوى الأول برياض الاطفال

في المدارس الرسمية الدولية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه عند فتح باب التقديم للمستوى الاول برياض الاطفال في المدارس الرسمية الدولية، يتم فتح رابط التيجسل من خلال مسح الـQR والاجابة على كافة الأسئلة الموجودة بالنموذج وعلى أولياء الامور تحري الدقة عند ملء النموذج الإلكتروني، وعدم تكرار التسجيل أكثر من مرة.

أقرا ايضًا

وتنشر «الدستور» خلال التقرير التالى شرط السن للمستوى الاول في رياض الاطفال في المدارس الرسمية الدولية:

_ ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهر و29 يوم في أول أكتوبر 2024

_يشترط أن يكون الطالب المتقدم سليما وخاليا من اي اعاقات نفسية أو ذهنية وغيرها من الاعاقات التي تحتاج برامج خاصة

_في حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر، ويكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية

_لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية: ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - مبادئ معرفية - المهارات الحركية -- مهارات التفكير )

_عقب غلق باب التقديم إلكترونيا، يتم مراجعة البيامات من قبل المختصين وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولي الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الامور فقط، لذا لابد من كتابته بشكل صحيح ويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولي الأمر:

- نموذج التقديم للمستوى الأول رياض الأطفال للعام الدراسي 2024 / 2025 ويتم طباعته بمعرفة ولي الأمر، وملء كافة البيانات الموجودة به والتوقيع من قبل ولي الأمر أسفل كل ورقة وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

- قائمة بكافة المستندات المطلوبة والمطلوب إحضارها في الموعد المحدد للمقابلة.

وفي حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي اذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.

ولابد من حضور الوالدين او الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية، ويعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولي الأمر ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضا صريحا لإلتحاق الطفل او الطفلة بـ المدارس الرسمية الدولية.

ويتم تقييم الوالدين أو الوصل القانوني وفقا لـ:

مقابلة شخصية مع ادارة المدرسة يتم خلالها تقييم ولي الأمر أو الوصي القانوي على أساس معلوماته عن المدارس الرسمية الدولية من حيث المناهج والنظام الدراسي والتربوي وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها.

ويتم قبول الطالب أو الطالبة طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.

وفي حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطا تفضيلية بحيث يؤخذ الأكبر سنا.

ويتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولي الأمر بالسؤال عن موقف نجله او كريمته في حالة القبول من عدمه عن طريق التواصل مع إدارة الفرع المتقدم له.

ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر بما يكفل الإلتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الطرفات سالفا الذكر والمدارس مع الالتزام بكافة قواعد وشروط القبول.

ويقر ولي أمر الطالب بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى وفي حالة قيد حدوث ذلك تصبح مسئولية ولي أمر الطالب إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى والمدارس الرسمية الدولية غير مسئولة عن عدم قيد الطالب بالحكومة الإلكترونية في حالة تأخر ولي الأمر عن إنهاء الإجراءات.

وفي حالة إكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل، يتحمل ولي الأمر المسئولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات.