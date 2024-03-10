حملات موسعة لضبط عصابات السرقة على مستوى الجمهورية

شنت الأجهزة الأمنية بالداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت الجهود عن ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحى، حال قيامهما بسرقة 4 أغطية بالوعات صرف صحى، بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وضبط عاطلين، وربة منزل "زوجة أحدهما" لهم معلومات جنائية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة محتويات مكتب محامى كائن بدائرة قسم شرطة المناخ، حيث تم ضبط اثنين منهم حال قيامهما ببيع بعض المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق الدخول من شباك المكتب وقيام ربة المنزل بمراقبة الطريق، وأرشدوا عن باقى المسروقات.

وضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلَين، تاجر خردة "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات عدادات المياه، بمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بدائرة مركز شرطة المحلة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.