رسائل مهمة لرئيس النواب حول الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الجنائية والقضية الفلسطينية

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، التهنئة لنواب شعب مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال جبالي: «السيدات والسادة نواب شعب مصر: تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان.. ويشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنًا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدنى أن أتقدم باسمى واسمكم، بخالص التهانى لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وللشعب المصرى جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان».

عملية الإصلاح الاقتصادى

وأضاف: «لقد اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادى، كان آخرها منذ أيام قليلة، لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى المصرى، وضبط الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأكد جبالي، أن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته، ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات: "الداخلية - العدل - شئون المجالس النيابية"، وممثلون عن: "مجلس القضاء الأعلى - النيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة مستشاري مجلس الوزراء- نقابة المحامين - المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فضلًا على أساتذة القانون بالجامعات المصرية.

وأوضح، يعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفى هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين: "لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، ما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم- بما لا يدع مجالًا للشك- في تطوير منظومة العدالة".

القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلًا، للعمل على إنهاء مأساة ومعانـــاة أشقائنـــا الفلسطينييـــن، ونحــــن في هــــذا المقام نثمـــن مجددًا جهود فخامـــة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطــاع غـــزة وإنفـــاذ التهدئـــة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلًا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد «ونحن إذ نشيد بالـــدور المصـــــــري في هــــذا الشـــأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء.. حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جــــل وعـــلا، إنه نعم المولى ونعم النصير».