مجلس النواب يحيل 35 اقتراح برغبة للحكومة لتنفيذ توصياتها

أحال مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاءت به من توصيات.

وجاءت تلك التقارير بشأن العديد من الاقتراحات المقدمة من العديد من النواب للعمل على تقديم خدمات لدوائرهم الانتخابية.

وناقشت اللجنة الاقتراحات بحضور ممثلين عن الحكومة وقامت بإعداد تقارير بشأنها تضمنت العديد من التوصيات.

وقال رئيس الجلسة: "تحال تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وجاءت التقارير الصادرة عن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالاقتراحات التالية: ..."

1. العضو أشرف الشبراوي، بشأن الموافقة على رصف مدخل قرية النهضة – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

2. العضو سحر العشري، بشأن رصف طريق قرية أبوصير – مركز سمنود – محافظة الغربية. 3. العضو ريهام عبد النبى، بشأن تخصيص قطعة أرض بديلة لسوق الأربعاء بعيدًا عن الطرق الرئيسية – مركز إدفو – محافظة أسوان.

4. العضو ناصر عطية، بشأن رصف طريق قفط الذى يبدأ من قرية الكلاحين إلى مدينة القصير – محافظة قنا.

5. العضو على بدر، بشأن نقل موقف سيارات أجرة المنيب وأكتوبر إلى الموقف الخاص بجوار مدينة الحرفيين مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.

6. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن استكمال أعمال المعهد الأزهرى الإعدادى الثانوى بقرية الرحامنة – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

7. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن توفير الاعتماد المالى اللازم لاستكمال بناء نادى غرب البلد – محافظة أسيوط.

8. العضو حسين رجب حسين، بشأن إنشاء ملعب ثلاثى (كرة يد – كرة طائرة – كرة سلة) وإحلال وتجديد الملعب القانونى بمركز شباب برج العرب الجديد – محافظة الإسكندرية.

9. العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجوع الرياينة – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

10. العضو ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب البدارى – محافظة أسيوط.

11. العضو مجدى الأمير، بشأن إنشاء وحدة نفسية لعلاج الأمراض النفسية بالوحدة الصحية بالفروسات- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

12. العضو السيد شمس الدين، بشأن تنجيل الملعب الخاص بمركز شباب قرية شنو بمركز شباب كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ.

13. العضو أحمد العوضى، بشأن إدراج محطة مياه الشرب بمركز تمى الأمديد ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 – محافظة الدقهلية.

14. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة طرح مبادرة هيئة المجتمعات العمرانية التي تم طرحها في شهر يونيو سنة 2023 بإعفاء السادة المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومحلات من غرامات التأخير بنفس الشروط التي تم طرحها من قبل.

15. العضو إيهاب أنيس، بشأن إنشاء محطة صرف صحى بقرية نوسا البحر- مركز أجا- محافظة الدقهلية.

16. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن استخراج الأحوزة العمرانية بمركزى (سيدى سالم، والرياض) – محافظة كفر الشيخ.

17. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى عزبة الخضيرى بمدينة الروضة – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

18. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن استكمال الصرف الصحى في منطقة معمل القزاز- وحدة محلية زهرة- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

19. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن تعزيز البند المالى لصرف باقى تعويضات الجهود الغير عادية للعاملين بالتربية والتعليم- محافظة أسيوط.

20. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمركز دار السلام- محافظة سوهاج.

21. العضو طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية أحمد عرابى على قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

22. العضو رشا فايز كليب، بشأن إنشاء مركز تطوير مهنى بجامعة دمنهور- محافظة البحيرة.

23. العضو حمدى عبد الوهاب، بشأن التعاقد مع أطباء تخصص مخ وأعصاب بعيادة مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

24. العضو محمد عبد الله زين، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة إمتداد شمال غرب المدينة لإنشاء مستشفى إدكو الجديد – محافظة البحيرة.

25. العضو محمد عبد الله زين الدين، بشأن دعم وتوريد مستشفى إدكو بجهاز الرنين المغناطيسى (MRI) – محافظة البحيرة.

26. العضو طلبة النحال، بشأن إحلال وتجديد مبنى مكتب صحة مركز بدر التابع لمديرية الشئون الصحية – محافظة البحيرة.

27. العضو أحمد بلال البرلسى، بشأن إنشاء عيادات لزراعة الكبد للأطفال والبالغين فى مركز كبد المحلة التعليمى – محافظة الغربية.

28. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن بناء مستشفى لمركز الزرقا – محافظة دمياط، على كود التأمين الصحى الشامل.

29. العضو هيام الطباخ، بشأن إلغاء نظام الإحالة الورقى للمرضى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية وتحويله لنظام إحالة إلكتروني.

30. العضو نشوى الشريف، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررًا أسوة بالسادة ذوى الهمم نظرًا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

31. العضو خالد أبو نحول، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررًا أسوة بالسادة ذوى الهمم نظرًا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

32. العضو محمود الضبع، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة جهينة- محافظة سوهاج.

33. العضو أحمد على إبراهيم، بشأن تحويل قصر الأميرة نعمت المملوك لهيئة الإصلاح الزراعى ليكون قصر ثقافة المرج- حى المرج- محافظة القاهرة.

34. العضو إبراهيم عويس، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لكلا من قريتى قرنفيل وأجهور الصغرى- مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

35. العضو إلهامى البارودى، بشأن:

1- فتح مقر إدارى لشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتيد) المكلفة بقراءة العدادات الرقمية بمركز ومدينة جرجا- محافظة سوهاج

2- عودة توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل (شركة ريجاس غاز الأقاليم) بمركز جرجا- محافظة سوهاج.