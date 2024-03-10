الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 526 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الأحد، حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 526 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.
 

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات.

تحرير ارتداء الخوذة قائدي الدراجات النارية السيولة المرورية مساءلة القانونية التمركزات المرورية حملات مكثفة وزارة الداخلية

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