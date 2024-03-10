الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الضرائب: رؤيتنا تتمثل في استكمال التطور التكنولوجي عبر الانتقال الكلي للتحول الرقمي

رشا عبد العال
رشا عبد العال

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط  وزير المالية يولي اهتماما كبيرًا بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبني المقترحات الهادفة والخروج منها بما يُثرى المنظومة الضريبية المميكنة الجديدة، لافتة إلى أن من أهم أهداف المصلحة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربة عن سعادتها لحضورها هذا اللقاء تأكيدًا للدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية،  وأحمد بحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية، وعدد من أعضاء الغرفة. 

 

وأفادت رشا عبد العال، أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التطور التكنولوجي من خلال الانتقال الكلي للتحول الرقمي والذي بدأ منذ عام 2018 وهذا ما يلمسه المجتمع الضريبي، قائلة إننا نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس فقط التحول الرقمي، ومن المحاور التي تم العمل عليها  “تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبي وذلك من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد”، موضحة أن المصلحة قامت بميكنة  إجراءات العمل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الـ core taxation، بالإضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد وبرقم تسجيل موحد، وكذلك محور تطوير العنصر البشري بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور.

 

وأضافت  رشا عبدالعال، أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الإلكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبي طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 

وأكدت أن استراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقي بضم الاقتصاد الموازي  إلى المنظومة الرسمية، وهو من أهم الأهداف التي نسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، لافتة إلى أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي أشارت أنه يمثل ما بين الـ 50 إلى 60%؜ وهي نسبة كبيرة جدا لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، موضحة أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي، لتحقيق التوسع  أفقيًا وليس رأسيًا.

 

وقالت إن من أهم المشروعات الجاري العمل بها مشروع التكامل مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المستهدف هو التكامل مع 75 جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع ٣٣ جهة وجاري استكمال إجراءات التكامل معهم، وهذا التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية ولكن سيدعم الجهات الأخرى مما يُسهم في عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل في نطاق اختصاصه.

 

وأكدت أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 لكونها تقدم  تيسيرات كبيرة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع قبل نهاية يونيو القادم، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، قبل الانتقال إلى منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة core taxation.

 

ومن جانبه أعرب  كريم ويصا المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن سعادته بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية لهذه الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الضريبى خاصة بعد التحول من النظام الورقي للنظام المميكن، لافتا إلى أن تطبيق الميكنة الضريبية رسخ مفهوم اليقين الضريبي  لدى الممول بعيدًا عن أي اعتبارات بشرية من شأنها إعطاء أفضلية لممول عن الآخر مما كان له أثر كبير في تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبيةً.

غرفة التجارةوالصناعة تعاملاتهم الضريبية رئيس مصلحة الضرائب وزير المالية أفراد المجتمع الضريبي

مواد متعلقة

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة في غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى