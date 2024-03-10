قرار وزارى بإبعاد سوريتين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 58 في 10 مارس سنة 2024، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 314 لسنة 2024، بشأن إبعاد سيدتين تحملان الجنسية السورية خارج الأراضي المصرية، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13 فبراير 2024، بشأن طلب إبعاد اثنتين سوريتي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتقرر إبعاد كل من بدرية محمد تحوف سورية الجنسية وغزل أنس الضايع سورية الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وتقرر في المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.