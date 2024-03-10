الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الشباب" تنظم زيارات ميدانية لطلاب التربية الرياضية بالأزهر لمدينة مصر الدولية

زيارة الطالبات لمنشآت
زيارة الطالبات لمنشآت العاصمة الإدارية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي) زيارة ميدانية لطلبة كلية التربية الرياضية فى جامعة الأزهر، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعريف طلاب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة وبما يتم انجازه على ارض الواقع.

وتقفد 200 طالبة من طالبات الكلية المنشآت الرياضية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من ملاعب رئيسية وصالات تدريب، كذلك ستاد تحيا مصر أحد أكبر ملاعب كرة القدم المنشأة حديثًا في العالم وإفريقيا والشرق الأوسط.

ولتطبيق استراتيجية الدولة المصرية في مشاركة شباب الجامعات والتعرف على المشروعات القومية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري.

الطفره الإنشائية التي حدثت للبنية التحيتة والمنشآت الرياضية

الشباب والرياضة تنظم جولة لطلبة التربية الرياضية بالأزهر في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

وتأتي تنظيم مثل هذه الزيارات لتعريف شباب الجامعات بصفة عامة وشباب كليات التربية الرياضية بصفة خاصة على الطفرة الإنشائية التي حدثت للبنية التحيتة والمنشآت الرياضية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

جولة لطلبة التربية الرياضية بالأزهر في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

وفي نهاية الزيارة أعربت الطالبات عن سعادتهن بحجم الإنجازات غير المسبوقة على أرض الواقع وانبهارهن بحجم المشروعات وجمال التصميمات والإنشاءات الموجودة داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

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كما رافق الطالبات خلال الزيارة في العاصمة الإدارية الدكتور محمود الهاشمي عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، الدكتورة إسراء العوضي منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، منسقي اللقاء من الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

الشباب والرياضة للنشاط الطلابي كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر المنشآت الرياضية عبد الفتاح السيسي الأولمبية بالعاصمة الإدارية

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