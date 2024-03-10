الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس وزراء إسبانيا: سأقترح الاعتراف بدولة فلسطينية

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس السبت، إنه سيقترح على البرلمان الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأوضح سانشيز "سأقترح منح اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية. أفعل ذلك عن قناعة أخلاقية، لقضية عادلة ولأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تعيش بها دولتان، إسرائيل وفلسطين، معا في سلام".

وأشار سانشيز إلى أن موقفه من الصراع في قطاع غزة "يشبه كثيرا دعم بلاده لأوكرانيا بعد غزو روسي كامل النطاق قبل أكثر من عامين".

وشدد على أن إسبانيا تطالب "باحترام القانون الدولي من روسيا ومن إسرائيل، وبإنهاء العنف والاعتراف بالدولتين، وبوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وجاءت تصريحات سانشيز في مؤتمر حقوقي بمدينة بيلباو فيما اتجهت شحنات مساعدات إلى غزة وسط أزمة إنسانية في القطاع واستعداد دولي جديد للالتفاف حول القيود الإسرائيلية.

وأضاف سانشيز صوته لمجموعة من القادة والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين الذين قالوا إنهم قد يقدمون دعمهم لحل الدولتين في الشرق الأوسط بينما يتزايد الإحباط الدولي من أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال الشهر الماضي إنه "ليس محرما" أن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قد تعترف رسميا بدولة فلسطينية بعد وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ أحزمة نارية على جنوب خان يونس (فيديو)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

حقيقة انتحار دانى ألفيش داخل السجن فى البرازيل

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للمسلحين فى محافظة إدلب بسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات