والد الشهيد عاصم عصام الدين: "ابني كان جادًا وشعاره التميز"

قال محمد عصام الدين، والد الشهيد العقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين، إن الشهيد منذ صغره وهو جاد في حياته ومتفوق منذ المرحلة الابتدائية حتى نهاية دراسته.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة "dmc": "حصل على مجموع عالي في الثانوية العامة ولكنه كان يأمل أن يلتحق بالخدمة العسكرية ويصبح ضابطًا بالجيش، وشعاره الأهم أن يكون ضابط متميز".

والد الشهيد عاصم عصام الدين: كان يأمل أن يصبح متميزًا في عمله العسكري

وأشار إلى أن نجله الشهيد كان يأمل أن يصبح متميزًا في عمله العسكري، مؤكدًا أنه فضّل أن يشارك في القوات الخاصة ولياقته البدنية أوصلته إلى الصاعقة.

وتابع: "زملاؤه أشادوا بالتزامه وإقدامه، بالإضافة إلى حصوله على حوالي 95% من فرق الجيش كلها"، مشيرًا إلى أنه حصل على فرق قادة سرايا وقفزة حرة وقادة الكتائب وحصل على أركان حرب من مصر ومن أمريكا.