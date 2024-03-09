السبت 09 مارس 2024
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وكيل "الأوقاف": التراويح للتخفيف والتيسير وليس لها وقت محدد

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف، إن كل المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة تُقام بها صلاة التراويح.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "كل منطقة من المناطق بها مسجد أو زاوية كبيرة تُقام بها صلاة التراويح تحت إشراف كامل وتام من وزارة الأوقاف".

هشام عبدالعزيز: إشراف كامل وتام من الأوقاف على صلاة التراويح

وأشار إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة جدًا من التفتيش والرقابة والمديرية والوزارة؛ للإشراف على صلاة التراويح، متابعًا: "صلاة التراويح ستكون من مسجد الإمام الحسين على قناة الحياة، وكبار قراء العالم الإسلامي من مصر سيكونون موجودين".

وتابع: "لم نحدد وقتًا لصلاة التراويح"، موضحًا أن صلاة التراويح ليس لها وقت معين، لكن التنبيه يقول التخفيف والتيسير على المصلين، والاتفاق بين الإمام والرواد.

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