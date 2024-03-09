سونى ميوزيك الشرق الأوسط تعلن شراكتها الاستراتيجية مع "المتحدة".. محتوى غنائى متميز خلال رمضان 2024

التعاون يتضمن إطلاق أكثر من 9 تترات وأغانٍ لأشهر المسلسلات الرمضانية

أعلنت شركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط اليوم عن شراكتها الاستراتيجية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إحدى أكبر الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز المحتوى الموسيقي خلال شهر رمضان 2024. هذه الشراكة التي تتم بين سوني وWATCH IT، منصة الفيديوهات الرائدة والبث المباشر حسب الطلب والتابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، ستتضمن إصدار أكثر من 9 أغانٍ أصلية لتترات مسلسلات رمضانية شهيرة وأغانٍ في مسلسلات رمضان لعام 2024، بمشاركة مجموعة من أشهر الفنانين والمبدعين، لتقديم تجربة موسيقية استثنائية ومتنوعة للجمهور العربي في جميع أنحاء المنطقة.



تتضمن تترات المسلسلات، أغنية "سر إلهي" بصوت المطرب حمزة نمرة في مسلسل "سر إلهي"، وأغنية "مخبيالنا إيه يا دنيا" للمطرب طارق الشيخ وفريق مسار إجباري من مسلسل "مسار إجباري"، وأغنية "إمبراطورية ميم" للمطرب مدحت صالح من مسلسل "إمبراطورية ميم"، وأغنية "ابن أبوه" للمطرب أحمد شيبة من مسلسل "حق عرب"، وأغنية "جوة الجحور" للمطرب وائل الفشني من مسلسل "بيت الرفاعي"، وأغنية من مسلسل "يحيى وكنوز-الجزء الثالث".

أما الأغاني داخل حلقات المسلسلات فتتضمن "اتنين بمقام ملايين" للفنان عصام صاصا من مسلسل "مسار إجباري" و"رباعيات المعلم" للمطرب عبدالباسط حمودة من مسلسل "المعلم".

وبهذه المناسبة، صرح رامي محسن، العضو المنتدب لشركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال منصة Watch It، حيث تمثل هذه الشراكة بداية سلسلة من الشراكات مع هذه المنصة الإعلامية الهامة لتعزيز المشهد الموسيقي في العالم العربي. إنّ مصر تمثل أولوية قصوى لشركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط، حيث نركز على رعاية المواهب الموسيقية والغنائية في كل مكان بالمنطقة، ويمثل شهر رمضان المبارك أفضل وقت على مدار العام لمشاهدة المسلسلات العربية وما تقدمه من أحداث وقصص مشوقة".

أضاف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "يمثل تعاوننا مع سوني ميوزيك الشرق الأوسط خطوة استراتيجية هامة نسعد بها خلال شهر رمضان هذا العام. إنّ ما تتمتع به سوني ميوزيك من باقة لا مثيل لها من الفنانين العرب والناشئين تتوافق تمامًا مع القاعدة الجماهيرية الواسعة التي تخدمها شركتنا. وتتيح لنا هذه الشراكة الارتقاء بالتجربة الدرامية والموسيقية خلال شهر رمضان، من خلال مجموعة من الأعمال الموسيقية المتنوعة التي تناسب كل الأذواق في الشهر المبارك. إننا على ثقة بأن الأعمال الموسيقية التي ستقدمها سوني ميوزيك ستلقى صدى عميقًا لدى الجمهور في جميع أنحاء المنطقة عبر هذه الشراكة".

من المقرر أن تنطلق جميع تترات المسلسلات في 11 مارس 2024، وستكون متاحة على تطبيقات البث المباشر المختلفة.