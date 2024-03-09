السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: تغيير "موديز" نظرتها المستقبلية لمصر يؤكد نجاح القرارات الاقتصادية الأخيرة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر لنظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد نجاح الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء صفقة مشروع رأس الحكمة، أو تحرير سعر الصرف.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى ايجابية، إنجاز يجب البناء عليه من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة، لافتًا إلى أن من بين العوامل التي أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، علاوة على القرارات الأخيرة مثل رأس الحكمة وضخ سيولة دولارية نقدية ضخمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته مصر بقيادة السيسي، منذ عدة سنوات، وتوفير مناخ استثماري جاذب ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التشغيل، وهو ما تجسد في أكبر صفقة استثمارية في مشروع رأس الحكمة.

واختتم النائب أحمد محسن، تصريحاته بالقول إن تغيير موديز نظرتها للاقتصاد المصري يؤكد قدرته على سداد التزاماته وخروجه من الأزمة وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة في رأس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني ​مصر​ أبرز القرارات الداعمة للاستثمار رأس الحكمة اتفاق رأس الحكمة

مواد متعلقة

كرم جبر: صفقة رأس الحكمة حفزت الكثير من الدول للاستثمار في مصر

الأكثر قراءة

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

المنقبون عن الآثار فى بنى سويف: "كنا نحلم بالحصول على الدولارات"

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات