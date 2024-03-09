السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السعودية ترحب بتبنى مجلس الأمن قرارًا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية فى السودان خلال رمضان

السودان
السودان

 رحبت المملكة العربية السعودية بتبني مجلس الأمن قرارا بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.

وأعربت المملكة - وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن؛ بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، وعلى روحانية الشهر الفضيل، مجددةً دعوتها كل الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرّامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي؛ بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الأطراف السودانية السودان وأرواح شعبه مصلحة الشعب السوداني الازدهار للسودان

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