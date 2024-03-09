بوستر "الحشاشين" يتصدر غلاف جريدة الأخبار اللبنانية

تصدر بوستر مسلسل الحشاشين، الصفحة الرئيسية الأولي لجريدة الأخبار اللبنانية، بصورة لشخصية حسن الصباح والتي يجسدها النجم كريم عبد العزيز، ضمن 20 مسلسل درامي في رمضان والتي تقدمها الشركة المتحدة.

مسلسل "الحشاشين" يتصدر غلاف جريدة الأخبار اللبنانية

ففي عددها الصادر أمس السبت، حملت الصفحة الأولي ــ الرئيسية ــ لجريدة الأخبار اللبنانية، صورة للنجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين، بملابس حسن الصباح التاريخية، والذي يقوم بدوره “عبد العزيز”، في المسلسل الذي تقدمه الشركة المتحدة خلال شهر رمضان.

كما تصدر بوستر مسلسل الحشاشين غلاف دليل الدراما الرمضانية للموسم 2024، والذي تضمن مقال عن مسلسل الحشاشين بقلم لبني سليمان، وفيه ألقت الضوء علي المسلسل التاريخي الذي تناول قصة ظهور أخطر الفرق السرية الدموية في التاريخ الإسلامي، ومما جاء فيه: “فللمرّة الأولى، تذهب الدراما المصرية بعيدًا، وتحديدًا إلى وسط آسيا، لتقدّم عملًا تاريخيًا غير مرتبط مباشرة بالتراث المصري. من المفترض أن يقدّم العمل أصل فكرة «الجماعات الإرهابية» عبر إظهار نظرة السلطة لحكاية «حسن الصبّاح» وجماعته التي تعد الأولى التي استخدمت العنف لتحقيق أهداف سياسية في تاريخ العالم الإسلامي.”

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.