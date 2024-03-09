السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يمنح الأهلى راحة اليوم ويستأنف تدريباته غدا لمواجهة البنك بالدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المديرالفني للفريق الأول بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت لمدة 24 ساعة عقب العودة من السعودية والحصول علي كأس مصر بعد الفوز علي الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد.

يستأنف الفريق الأول  تدريباته غدًا الأحد استعدادَا لمواجهة فريق البنك الأهلي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري والمقرر لها مساء الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي .

في المقابل تأكد غياب الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن فريقه في مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري.

ويعاني وسام أبو علي من شد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن مباراة نهائي كأس مصر أمس أمام الزمالك، والتى توج الأهلى بلقبها بهدفين دون رد أحرزهما أمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

 وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، وصلت صباح اليوم السبت إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وتُوج الفريق الأول بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، والـ 39 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي وجهازهم الفني بالكأس

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حرص على تهنئة لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ39. 
وأكد على أن هذا الفوز يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة، ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كافة المستويات.

كما وجه التحية والشكر إلى جماهير الأهلي الوفية، التي تساند النادي وفرقه الرياضية في كل المواقف، لا سيما التي تواجدت في ملعب المباراة مساء أمس وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين، ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.

وجدد محمود الخطيب الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته بعثة الأهلي، مثلما جرى في السابق أثناء المشاركة في مونديال الأندية، ولاقى فيها فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية.

كولر الاهلى البنك الأهلي بالدوري الدوري الزمالك كاس مصر

مواد متعلقة

نهائى كأس مصر| حسين الشحات: سعيد باللقب الـ14 مع الأهلى

كأس مصر| كولر: سعداء باللقب.. ونسعى للتتويج بكل البطولات مع الأهلى

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

الأكثر قراءة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

عاجل| موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

حزب الله يوجه ضربه جديدة للاحتلال

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان