كولر يمنح الأهلى راحة اليوم ويستأنف تدريباته غدا لمواجهة البنك بالدورى

قرر السويسري مارسيل كولر المديرالفني للفريق الأول بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت لمدة 24 ساعة عقب العودة من السعودية والحصول علي كأس مصر بعد الفوز علي الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد.

يستأنف الفريق الأول تدريباته غدًا الأحد استعدادَا لمواجهة فريق البنك الأهلي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري والمقرر لها مساء الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي .

في المقابل تأكد غياب الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن فريقه في مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري.

ويعاني وسام أبو علي من شد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن مباراة نهائي كأس مصر أمس أمام الزمالك، والتى توج الأهلى بلقبها بهدفين دون رد أحرزهما أمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، وصلت صباح اليوم السبت إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وتُوج الفريق الأول بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، والـ 39 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي وجهازهم الفني بالكأس

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حرص على تهنئة لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ39.

وأكد على أن هذا الفوز يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة، ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كافة المستويات.

كما وجه التحية والشكر إلى جماهير الأهلي الوفية، التي تساند النادي وفرقه الرياضية في كل المواقف، لا سيما التي تواجدت في ملعب المباراة مساء أمس وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين، ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.

وجدد محمود الخطيب الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته بعثة الأهلي، مثلما جرى في السابق أثناء المشاركة في مونديال الأندية، ولاقى فيها فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية.