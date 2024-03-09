السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن: يجب على نتنياهو فعل المزيد من أجل مساعدة غزة

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجب أن يسمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة.

وأوضح بايدن أنه سيجري مناقشة صريحة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في غزة، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الإسرائيليين سيؤمنون الرصيف المؤقت الذي سنبنيه قبالة ساحل غزة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الميناء المؤقت الذي تسعى الولايات المتحدة إلى بنائه لتسريع المساعدات إلى قطاع غزة سيستغرق "عدة أسابيع" من التخطيط والتنفيذ.

وأضاف البنتاجون بحسب المتحدث باسمه، أن الولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى توفير مليوني وجبة لسكان غزة يوميًا.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن العملية قد تشمل ألف جندي أمريكي، لكن تلك القوات لن يتم نشرها على الأرض. 

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