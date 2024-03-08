الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة التكاتك بالأميرية للجنح

حبس
حبس

أمرت نيابة الأميرية، إحالة 3  عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة "التكاتك" بمحيط منطقتي الأميرية وحلمية الزيتون.

وذكر قرار الإحالة  عن أن المتهمين وراء سرقة "التكاتك" وذلك  بغرض تغيير ملامحهم وبيعهم والتربح والكسب غير المشروع منهم، وأقروا بارتكاب  6 وقائع سرقة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية من سائق يفيد بسرقة التوك توك الخاص به أمام محل سكنه، وتبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محكمة الجنح سرقة نيابة الأميرية قرار الاحالة حلمية الزيتون الإجراءات القانونية

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