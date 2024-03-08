تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 عبر الموقع الإلكتروني للشركة

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 عبر موقع الشركة

أتاحت شركة بتروتريد تسجيل قراءه عداد الغاز 2024 إلكترونيا من خلال موقع بتروتريد بالضغط على الرابط التالي:

https://petrotrade.com.eg/billing/misr.aspx

تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024:

والتسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد يرجى اتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي للشركة من خلال الضغط على هذا الرابط

https://petrotrade.com.eg/billing/misr.aspx

النقر على أيقونة "خدمات الشركة"

النقر على "إدخال قراءة الغاز".

أدخل البيانات المطلوبة، وهي "اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد - انقر على زر "إرسال".

طرق مختلفة لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

تطبيق الهاتف المحمول:

أتاحت شركة بتروتريد العديد من الطرق لتسجيل قراءة عداد الغاز لتوفير الوقت والمجهود على عملائها ومن ضمن هذه الطرق خدمة الهط الساخن حيث يمكن تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

طرق الحصول على قراءة عداد الغاغز "بتروتريد" من خلال تطبيق الهاتف المحمول:

حمل تطبيق بتروتريد على هاتفك المحمول.

فتح التطبيق.

الضغط على أيقونة "تسجيل قراءة العداد".

إدخال البيانات المطلوبة، وهي "اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد - اضغط على زر "إرسال".

من خلال خدمة العملاء

وأتاحت أيضا شركة بتروتريد خدمة الخط الساخن لتسجيل قراءة عداد الغاز حيث يمكن تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال خدمة العملاء على رقم 19088.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز "بتروتريد"

ويبدأ موعد تسجيل قراءة العداد من اليوم الأول من كل شهر، وينتهي في اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر.

وفي حالة عدم تسجيل القراءة خلال هذه الفترة، يتم تقدير القراءة بناءً على القراءة السابقة.

رابط سداد فاتورة الغاز إلكترونيا.

يمكن سداد فاتورة الغاز إلكترونيا بعد قراءه الغاز عبر موقع شركة بتروتريد بالفيزا من الرابط التالي:

https://petrotrade.com.eg/billing/misr.aspx

ثم الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا وإدخال رقم الحساب.

النقر على الدفع بالفيزا وسيتم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع وظهور نتيجة البحث على الهاتف.

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