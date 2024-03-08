الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز

محمد فودة ينعى رحيل والد الدكتور خالد عبدالغفار ويدعو له بالرحمة والمغفرة

جريدة الدستور

نعى الكاتب والإعلامى محمد فودة رحيل اللواء عاطف عبد الغفار، والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الذى وافته المنيه اليوم. 
وكتب فودة على حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن اللواء عاطف عبد الغفار ليس مجرد والد وزير مهم فى الحكومة، ولكنه فى حقيقة الأمر يمثل قيمة وقامة كبيرة ونموذجا يحتذى به فى العطاء بلا حدود، حيث شارك رحمه الله فى حرب أكتوبر المجيدة وقدم الكثير من العطاء فداء للوطن.


كما وجه فوده خالص العزاء للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فى وفاة والده المغفور له بإذن الله، سائلًا المولى عز وجل أن ينعم عليه بالفردوس الأعلى وأن يلهم أسرته وأهله ومحبيه الصبر على فراقه.
يذكر أن اللواء عاطف عبد الغفار حصل على العديد من التكريمات تقديرًا لمشاركته المشرفه فى حرب أكتوبر وكان أعلى تكريم له  من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديرًا واعتزازًا بدوره البارز فى انتصارات أكتوبر المجيدة.


واختتم فوده قائلًا: رحم الله الفقيد، وتحية إجلال وتقدير للعظماء الذين وإن كانوا يرحلون بأجسامهم، فإن سيرتهم تبقى أطول من العمر.

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