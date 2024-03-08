مصرع مواطن بسبب اشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل فى إمبابة

لقي مواطن مصرعه إثر اشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل اتجاه الكيت كات، بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل بمنطقة إمبابة، اتجاه الكيت كات بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى مقر الحادث، وتبين وجود جثة متفحمة داخل السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.