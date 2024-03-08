الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

جرعة كبيرة من الكوميديا ضمن مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القائمة

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

يتنافس عدد كبير من نجوم بالمسلسلات الكوميدية هذا الموسم الرمضاني، وتشهد شاشات تليفزيون المتحدة، جرعة كبيرة من الكوميديا ضمن مسلسلات رمضان 2024 تعرف عليها. 

قائمة مسلسلات كوميدية رمضان 2024

الكبير أوي 8

يواصل الفنان أحمد مكي عمل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8، ويظهر الكبير بشخصيات كوميدية وأشهرها ديزني، "شركة المرعوبين المحدودة" الشهيرة ليقدمها بطريقة كوميدية، ويظهر الكبير بشخصية بونوكيو، بينما ظهر الفنان مصطفى غريب بشخصية شلبي، ويشارك في العمل والنجوم محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "بدون سابق إنذار"

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسله الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلاله علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية التصدي للصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

ويشارك أكرم حسني في مسلسل بابا جه عدد من النجوم أبرزهم نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مسلسل فراولة

وتعود النجمة نيللي كريم بمسلسل فراولة وهو من نوعية الكوميديا اللايت بعد آخر عمل كوميدي لها وحقق نجاح كبير شخصية سكر في مسلسل بـ100 وش، وترجع في رمضان 2024 بشخصية فراولة فتاة فقيرة لابنة عقار في منطقة الزمالك وبعدها يضرب معها الحظ وتصبح إنفلونسر وصاحبة براند إكسسوارات.

يشارك في العمل عدد من النجوم، أبرزهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

مسلسل صدفة

تواصل النجمة ريهام حجاج أعمالها التليفزيونية من خلال مسلسل صدفة رمضان 2024، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما والإثارة، وتلعب دور البطولة في المسلسل الاجتماعي الكوميدي الذي يحمل اسم صدفة، وهو اسم شخصيتها التي تعمل مدرسة تاريخ، وتتعرض لموقف غير متوقع يقلب حياتها رأسًا على عقب وتشارك البطولة مع الفنان خالد الصاوي والنجم عصام السقا، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسلات كوميدية مسلسلات رمضان 2024 مسلسل بابا جه مسلسل فراولة مسلسل صدفة

مواد متعلقة

أبرزهم مليحة وصدفة.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان

الأكثر قراءة

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الأهلى بنهائى كأس مصر

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى