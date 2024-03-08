جرعة كبيرة من الكوميديا ضمن مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القائمة

يتنافس عدد كبير من نجوم بالمسلسلات الكوميدية هذا الموسم الرمضاني، وتشهد شاشات تليفزيون المتحدة، جرعة كبيرة من الكوميديا ضمن مسلسلات رمضان 2024 تعرف عليها.

قائمة مسلسلات كوميدية رمضان 2024

الكبير أوي 8

يواصل الفنان أحمد مكي عمل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8، ويظهر الكبير بشخصيات كوميدية وأشهرها ديزني، "شركة المرعوبين المحدودة" الشهيرة ليقدمها بطريقة كوميدية، ويظهر الكبير بشخصية بونوكيو، بينما ظهر الفنان مصطفى غريب بشخصية شلبي، ويشارك في العمل والنجوم محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسله الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلاله علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية التصدي للصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

ويشارك أكرم حسني في مسلسل بابا جه عدد من النجوم أبرزهم نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مسلسل فراولة

وتعود النجمة نيللي كريم بمسلسل فراولة وهو من نوعية الكوميديا اللايت بعد آخر عمل كوميدي لها وحقق نجاح كبير شخصية سكر في مسلسل بـ100 وش، وترجع في رمضان 2024 بشخصية فراولة فتاة فقيرة لابنة عقار في منطقة الزمالك وبعدها يضرب معها الحظ وتصبح إنفلونسر وصاحبة براند إكسسوارات.

يشارك في العمل عدد من النجوم، أبرزهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

مسلسل صدفة

تواصل النجمة ريهام حجاج أعمالها التليفزيونية من خلال مسلسل صدفة رمضان 2024، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما والإثارة، وتلعب دور البطولة في المسلسل الاجتماعي الكوميدي الذي يحمل اسم صدفة، وهو اسم شخصيتها التي تعمل مدرسة تاريخ، وتتعرض لموقف غير متوقع يقلب حياتها رأسًا على عقب وتشارك البطولة مع الفنان خالد الصاوي والنجم عصام السقا، وإخراج سامح عبدالعزيز.