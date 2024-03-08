"قومى البحوث": مبادرة "أجيال" تستهدف تخريج علماء قادرين على الابتكار

قال الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إن مبادرة "أجيال"، التي ينظمها المركز في صيف 2024، تستهدف اكتشاف نقاط التميز والمهارات البحثية لدى الطلاب لتخريج علماء قادرين على الابتكار وحل المشكلات.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز للتعريف بمبادرة "أجيال" التي يطلقها المركز للعام الثاني على التوالي، بحضور الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون البحثية، والدكتورة هبة الرفاعي، رئيس وحدة المؤتمرات ومنسق مبادرة أجيال، والدكتورة الزهراء الموافي منظم المبادرة.

وقال الدكتور حسين درويش، إن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الجامعات استكمالًا لبرنامج "جامعة الطفل" الذي يستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

أضاف أن المبادرة تأتي كذلك استمرارا لتميز المركز في حصوله على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لجهوده في مجال نشر البحوث العلمية، والابتكارات العلمية، بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية لخدمة الاقتصاد الوطني والارتقاء بدعم التصنيع المحلي في ضوء استراتيجية المركز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تعريف طلاب المرحلة الثانوية والجامعات بعلوم متعددة حديثة وتطبيقاتها العلمية، منها النانوتكنولوجي والطاقة المتجددة والعلوم البازغة والمعارف الحديثة.

من جهته، أكد الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون البحثية، أن المبادرة تفتح الأبواب لطلاب المرحلة الجامعية النهائية لإجراء مشروعات التخرج في معامل المركز الحديثة والتي لا تتواجد في أي مركز آخر، وذلك لدور المركز الرائد في نشر الأبحاث ورصد الابتكارات، ولدوره المجتمعي الرائد، فالمركز يعد الذراع العلمية والبحثية للدولة المصرية.

وبدورها، أشارت الدكتورة هبة الرفاعي، منسق المبادرة، إلى أن مبادرة "أجيال" تستهدف فئة الشباب من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية وما بعد الجامعية؛ بهدف صقل وتطوير مهارات الشباب الأكاديمية، وتوسيع آفاق المعرفة لديه، وإكسابه الخبرة اللازمة لتعزيز مساره البحثي والعلمي.

وأوضحت أن اللقاءات العلمية ضمن المبادرة تتميز بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة من المركز ذوي خبرة في مجال البحث العلمي، مع تطبيقات عملية داخل معامل المركز، وذلك لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل.

ونوهت بأن المبادرة تتيح عقد برامج علمية متخصصة لطلاب المرحلة الجامعية النهائية تشمل اختيار موضوع مشروع التخرج وخطوات إعداده، كما تمنح المبادرة شهادة مشاركة معترف بها تعزز من السيرة الذاتية للمتقدمين.

واستعرضت الدكتورة زهرة الموافي، منظم المبادرة، برامج المبادرة في مجالات النمذجة، والهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية، وأسس كتابة البحث العلمي وأخلاقياته، ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، ومن خلال البرامج التدريبية يعقد المركز بحوث افتراضية على المستوى المبتدئي والمتقدم واستخدام الحوسبة الإلكترونية وتطبيقات أخرى داخل المعامل.

وأوضحت أن المركز يعقد المدارس الصيفية لتناول الموضوعات العلمية من الناحية النظرية والتدريبية والتطبيق للأبحاث، وكذلك يقدم المركز فرصة لبرامج ومشروعات التخرج لطلاب المرحلة النهائية بالجامعات بمصروفات مخفضة، مشيدة بمجتمع مبادرة "أجيال"، الذي يضم 1400 عضو ومكون من 26 مجموعة مختلفة.

وعقب ذلك، ألقى أعضاء هيئة البحوث المشاركين بالمبادرة الضوء على الأنشطة العلمية المشاركين بها خلال أجيال صيف 2024، بحضور طلاب الجامعات والمرحلة الثانوية.